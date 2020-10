Mae 37 yn rhagor o bobol wedi marw o’r coronafeirws yng Nghymru, yn ôl ffigurau swyddogol.

Daeth y cadarnhad oddi wrth Jeremy Miles, Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, yn ystod cynhadledd i’r wasg brynhawn heddiw.

“Rydym yn parhau i weld cynnydd yn nifer y bobol sydd yn cael eu derbyn i’r ysbyty â symptomau coronafeirws,” meddai.

“Ddoe, fe wnaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) gofnodi saith marwolaeth yn rhagor. Heddiw mae’n flin gen i ddweud y bydd yn cadarnhau 37 yn rhagor o farwolaethau.

“Cydymdeimlaf â’r teuluoedd a ffrindiau sy’n galaru am anwyliaid. Mae’r ffigurau yn pwysleisio pam bod angen clo dros dro.”

Yn ddiweddarach yn y gynhadledd bu’r gweinidog yn ateb cwestiynau gan newyddiadurwyr, a holwyd pam bod cymaint o naid rhwng ffigurau ddoe a heddiw.

“Mae’r ffigurau rydym ni wedi gweld heddiw … yn dangos, mwy na thebyg, y lag yn yr amser rhwng y cyfnod pan mae rhywun yn cael ei heintio, y cyfnod maen nhw yn yr ysbyty, a’r cyfnod pan maen nhw’n anffodus yn colli eu bywydau,” meddai. “Felly mae’n debyg mae dyna sydd ar waith fan hyn.”

Ffigurau eraill

Mi ddechreuodd y gynhadledd trwy ddangos map o Gymru sy’n adlewyrchu lefel yr achosion ledled y wlad (rhwng Hydref 18 a Hydref 24).

Please see the map used in today's press conference 👇 pic.twitter.com/HAx8X7ZVJX

Mae Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, ymhlith y llefydd hynny sydd wedi eu heffeithio leiaf, meddai, tra mai Merthyr Tudful sydd â’r lefel uchaf yng Nghymru – 402.8 achos i bob 100,000 person.

Ledled Cymru mae yna 204 achos i bob 100,000 person. Gallwch weld y ffigurau yma.

Fe wnaeth ICC gofnodi 1,207 achos ddoe, ond dywedodd Jeremy Miles bod y “ffigur go iawn yn llawer uwch” gan fod hyn ond yn adlewyrchu’r bobol sydd wedi derbyn prawf.

Dywedodd mai dyma yw’r lefel uchaf ar gyfer diwrnod ers dechrau’r argyfwng. Fodd bynnag, nid yw hynny’n fanwl gywir: cofnodwyd y lefel uchaf, sef 1,256, ar Hydref 21.

Sylwadau’r Prif Weinidog

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, hefyd wedi son am ei dristwch am y marwolaethau.

“Rwy’n drist iawn mai 37 yw nifer y marwolaethau coronaidd y galon yng Nghymru a gofnodwyd dros y 24 awr ddiwethaf – y nifer uchaf mewn mwy na 6 mis,” trydarodd Mr Drakeford.

“Mae fy meddyliau gyda’r teuluoedd a’r ffrindiau sy’n galaru am rywun annwyl.”

I am deeply saddened the number of coronavirus deaths in Wales reported over the past 24 hours is 37 – the highest number in more than 6 months.

My thoughts are with the families and friends who are mourning the loss of a loved one. https://t.co/gNpvbf0wTg

— Mark Drakeford (@fmwales) October 28, 2020