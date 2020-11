Mae Richard E. Huws wedi cyhoeddi ei lyfr diweddaraf ‘Pobol y Topie’, sy’n crynhoi hanes 100 o bobl wnaeth gyfraniad i fywyd cyfoethog pentref Bont-goch yng Ngogledd Ceredigion.

Dyma ganlyniad tair blynedd o lafur i’r awdur sy’n ymddiddori mewn hanes lleol… yn ogystal â phêl-droed!

Mae’r llyfr yn rhoi blas o fywydau cymeriadau lliwgar yr ardal a’u hanturiaethau tu hwnt i Geredigion, mewn mannau eraill yng Nghymru, ar draws y ffin yn Lloegr, ac yn rhyngwladol.

Pythefnos wedi i’r llyfr gael ei gyhoeddi, mae’r awdur wedi ei syfrdanu gyda’r ymateb.

Ymddiddori mewn hanes lleol

Pam mynd ati i ysgrifennu’r llyfr? “Pan chi ‘di ymddeol – ma’ gyda chi amser – roedd hyn yn cadw fi mas o drwbwl,” yw ateb direidus cyntaf yr awdur, cyn mynd ati i ymhelaethu…

“Ysgrifennais lyfr rhai blynyddoedd yn ôl am enwau lleol [Enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch)]” meddai, “a phan nes i hynny sylweddolais fod nifer o bobl ddiddorol hefyd wedi byw yn y pentref.

“Mi oedd hi’n ganmlwyddiant a hanner yr Eglwys [Eglwys St. Pedr, Elerch] yn 2018, ac fe es i ati i gofnodi’r ficeriaid… Ffeindio bod ‘na tua ugain ohonyn nhw ac mi dyfodd hynny wedyn i gynnwys lot mwy o bobl.”

Wrth drafod sut benderfynwyd pwy oedd yn cael eu cynnwys yn y llyfr, dywedodd:

“I raddau helaeth roedd e’n dibynnu ar faint o wybodaeth oeddwn i’n gallu ffeindio allan amdanyn nhw.

“Ambell waith roedd rhywun yn dweud – mae so and so yn gymeriad a hanner – ond pan oeddech chi’n dechrau chwilio am y wybodaeth, doedd ‘na ddim llawer ar gael.”

“Roeddwn i’n dibynnu’n drwm ar deyrngedau, papurau bro, holi teuluoedd a phobl leol,” meddai.

Mae hanesion arlunwyr, awduron, beirdd, ffermwyr, gweinidogion, milwyr, mwynwyr a pheirianwyr mwyngloddio yn y llyfr, yn ogystal â “detholiad o gymeriadau gwledig, sy’n cynnwys ambell un ecsentrig!”

Blas o hanesion y bobl

“Hanes un person diddorol yw Griffith Griffiths,” meddai, “cafodd ei eni yn y pentref ac fe aeth i fod yn genhadwr yn Jamaica.”

“Daeth yn ficer yn y dref ac maen nhw dal i gofio amdano hyd heddiw, am ei fod wedi gwneud cyfraniad mawr a brwydro yn galed yn erbyn caethwasiaeth.”

“Roedd e’n byw ac yn gweithio yn yr un dref cafodd Usain Bolt ei eni!”

Mae’r llyfr hefyd yn adrodd hanes William Jeremy – un o’r chwaraewr fiola gorau ym Mhrydain, dau frawd cafodd eu lladd gan fellten yn y pentref, a hanes Samuel Thompson aeth i’r de i weithio yn y pyllau glo, cyn dod yn ymgeisydd i’r Ceidwadwyr yn Sir Ddinbych.

“Mi fyddai wedi bod yn help gallu gofyn ambell i gwestiwn i’r bobl eu hunain!” meddai’r awdur.

Mae hanes dwy chwaer i’w ganfod yn y llyfr hefyd, sef Dorothy Evans a Hilda Thomas.