Dywed arbenigwr busnes ar Ynys Môn y bydd rhagor o loriau yn teithio’n uniongyrchol o Iwerddon i Ffrainc yn “dorcalonnus” i borthladdoedd Cymru.

Dywedodd Gerallt Llywelyn, uwch swyddog cyfrifol Morlais, Menter Môn, mewn trydar heddiw: “Torcalonnus. Ar ôl 4,000 mlynedd o fasnach barhaus ag Ewrop nawr mae gorllewin Cytmru yn cael ei “osgoi”.

Daeth ei ymateb yn dilyn y newyddion y bydd nifer y llwybrau uniongyrchol ar y môr o Iwerddon i Ffrainc yn codi i 44, o gymharu â’r 12 oedd yn bodoli cyn Brexit.

Fe wnaeth Gweinidog Materion Ewropeaidd Iwerddon, Thomas Byrne, agor terminal newydd i Rosslare ym mhorthladd Dunkerque yn Ffrainc ddoe (11 Hydref).

Ers 1 Ionawr eleni, mae 50,000 o loriau a chynwysyddion yn cario nwyddau wedi teithio o Rosslare yno, gan osgoi’r angen i fynd i’r Deyrnas Unedig, meddai newyddion RTÉ.

Mae’r datblygiad nawr yn codi cwestiynau ynglyn a dyfodol porthladdoedd Cymru – yn cynnwys Caergybi, Abergwaun, Doc Penfro, Aberdaugleddau, Port Talbot, Abertawe, Casnewydd a Chaerdydd.

Mae arbenigwr mewn Trafnidiaeth a Logisteg ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dweud wrth golwg360 ei fod yn disgwyl iddi gymryd tua phedair blynedd i draffig porthladdoedd Cymru ddychwelyd at lefelau cyn Brexit.

Dywedodd yr Athro Andrew Potter ei bod hi’n amlwg bod cynnydd yn nifer y teithiau uniongyrchol rhwng Iwerddon a chyfandir Ewrop wrth i gwmnïau geisio ail-gynllunio eu teithio er mwyn cyd-fynd â Brexit.

Mae pwysigrwydd Dunkerque wedi dod i’r amlwg wedi Brexit, ac yn adlewyrchu’r angen cynyddol am deithiau uniongyrchol o Iwerddon i’r cyfandir.

Gan siarad yn anecdotaidd, dywedodd Gerallt Llewelyn wrth golwg360 bod llai o nwyddau i’w gweld yn cael eu cludo ar hyd yr A55 nawr o gymharu â chyn Brexit.

“Yr unig ddata edra i roi ydi un anecdotaidd, dw i’n byw drws nesaf i’r A55 yn Llanfairpwll ac mae’r nifer o loriau [wedi gostwng],” meddai Gerallt Llewelyn.

“Rhwng 10yh a hanner nos, mi oedd yna lot o draffig loris ers talwm, mae hwnnw wedi tawelu.

“Mae hi’n anodd gen i gredu bod gymaint yn mynd drwy’r porthladd ag yr oedd yna cynt.

“Oherwydd y gwaith dw i’n ei wneud, rydyn ni mewn cysylltiad â chwmnïau o Iwerddon, a’r bwriad pendant gan rheiny oedd ffeindio ffyrdd newydd o gario pethau i Ewrop.

“Be dw i’n glywed yn lleol yma ydi bod yna lai o draffig yn mynd drwy’r porthladd o safbwynt cludo nwyddau.

“Mae o’n drist, mae o’n fy nhristau i. Yn symbolaidd, mae o’n fy nhristau i, achos rydyn ni’n cael ein torri allan o’r cylchoedd masnach mwy a mwy.”

