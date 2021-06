Mae’r sefyllfa i gwmnïau teithio yn “hollol ofnadwy” yn sgil cyfyngiadau’r pandemig, yn ôl un trefnydd teithiau.

Yn ôl Rachael Biggs, sy’n rhedeg cwmni teithio yn Harlech, mae cyfuniad o brisiau’n codi, diffyg hyder, a pheidio â bod yn gymwys ar gyfer grantiau, yn golygu fod y sector “wedi’i daro’n andros o galed”.

Bellach, mae Rachael Biggs wedi gorfod cael ail swydd yn y sector lletygarwch oherwydd “bod rhaid”, ac mae hi’n galw am reolau a chyngor cliriach a mwy cryno i’r sector teithio.

Mae cannoedd o weithwyr o gwmniau teithio wedi casglu tu allan i San Steffan heddiw (23 Mehefin) er mwyn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig am fwy o help, ac “achub eu swyddi”.

Ar hyn o bryd, mae 11 gwlad ar y rhestr werdd, a bydd yr adolygiad nesaf yn digwydd fory (24 Mehefin) gyda sôn y gallai Malta ac Ynysoedd y Balearig ymuno â’r rhestr honno.

“Save our jobs; Save Travel” never has a protest slogan been more heartfelt. Industry staff make their feelings known at today’s #TravelDayOfAction outside Parliament. @TelegraphTravel pic.twitter.com/Cxyoj7we3q

— Sara Macefield (@SaraMacefield) June 23, 2021