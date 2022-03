Yn wir, mae un Aelod Seneddol Torïaidd eisoes wedi galw arni i ymddiswyddo am y ffordd y mae ei hadran wedi ymdrin â’r argyfwng.

Mae hi wedi wynebu cyhuddiadau o lusgo’i thraed, dangos diffyg trugaredd tuag at ffoaduriaid o Wcráin, yn ogystal â dweud celwydd yn siambr Tŷ’r Cyffredin.

Ni fydd yn rhaid iddynt ymweld â chanolfan ymgeisio am fisa a byddan nhw’n gallu cyflwyno eu data biometrig yn y Deyrnas Unedig.

O dan y rheolau newydd, bydd Wcrainiaid sydd â phasbortau yn gallu gwneud cais am fisas yn gyfan gwbl ar-lein.

Mae Paris bellach yn galw ar y Swyddfa Gartref i ddiddymu’r rhwystrau “creulon” sy’n ei gwneud hi mor anodd i ddinasyddion Wcráin gyrraedd ein glannau.

— Best for Britain (@BestForBritain) March 8, 2022

The cruel reality of "Global Britain" pic.twitter.com/YNaHY5CZyl

Mae dros ddwy filiwn o bobol bellach wedi ffoi, gan arwain at yr hyn y mae’r Cenhedloedd Unedig wedi’i ddisgrifio fel yr argyfwng ffoaduriaid sy’n tyfu gyflymaf yn Ewrop ers yr Ail Ryfel Byd.

Gwaethygu mae’r sefyllfa yn nwyrain Ewrop gyda’r ymladd yn Wcráin yn dwysau, a Vladimir Putin yn troi at gyflawni troseddau rhyfel yn erbyn poblogaeth y wlad.

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor