Mae’r cyfarwyddwr teledu John Geraint wedi bod yn siarad â golwg360 am gyfarwyddo darllediad o wasanaeth Cyngor yr Eglwysi pan ddaeth Desmond Tutu, Archesgob Cape Town, i Gymru yn 1986.

Cafodd yr arweinydd crefyddol wahoddiad i annerch Gŵyl Teulu Duw, lle bu’n pregethu am oblygiadau byd-eang bod yn aelod o’r teulu hwnnw.

Mae nifer o bobol wedi bod yn rhannu eu hatgofion o’r ymweliad ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys y DJ a chyflwynydd radio Huw Stephens a’r gwleidydd William Powell.

Mae eraill wedi bod yn cofio’i ymddangosiad yng Ngŵyl y Gelli yn 2009, ochr yn ochr â Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint ar y pryd.

Our world has lost one of its giants today – but crucially his legacy, his message and his mission will live on. Still have vivid memories of his visit to the #BlackMountains as @hayfestival guest back in 2009 together with #ArchbishopRowan #RIPDesmondTutu https://t.co/kChgoZMhYt https://t.co/vVm9zduoA0 pic.twitter.com/YlMgq7WYlg

