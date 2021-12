Fe fydd y Rasys Nos Galan flynyddol, sy’n cael eu cynnal yn rhithiol eleni, yn tynnu tua’u terfyn heno (nos Wener, Rhagfyr 31).

Mae 1,500 o redwyr wedi cofrestru i gwblhau’r ras 5k fesul dipyn rhwng Rhagfyr 1-31 gan nad oedd modd cynnal y ras yn ei ffurf arferol eto eleni o ganlyniad i Covid-19.

Roedd y trefnwyr wedi bod yn meddwl drwy gydol y flwyddyn am ffordd wreiddiol o gynnal y digwyddiad, gan sicrhau bod modd cadw at y cyfyngiadau sydd yn eu lle.

Ac er bod y sefyllfa wedi gwella dipyn mewn blwyddyn, roedd yn rhaid iddyn nhw ystyried y ffaith fod hyd at 10,000 yn ymgynnull yn Aberpennar bob blwyddyn i wylio’r ras, sydd fel arfer yn gwahodd rhywun enwog i fod yn rhedwr dirgel i gychwyn y digwyddiad.

Ar ôl dwy flynedd o rasys rhithiol, gyda 1,000 yn fwy o redwyr eleni na’r llynedd, mae’r trefnwyr yn gobeithio y bydd modd dychwelyd i’r hen drefn yn 2022.

Mae pob rhedwr wedi derbyn pecyn cystadleuwyr mewn bagiau eco-gyfeillgar sy’n gallu cael eu hailgylchu.

Byddan nhw hefyd yn erbyn medal bren, sydd hefyd yn eco-gyfeillgar mewn ymgais i leihau allyriadau carbon.

Mae’r cystadleuwyr wedi gallu cerdded, rhedeg neu loncian 5k, gartref, mewn campfa neu unrhyw leoliad arall yn yr awyr agored, ac maen nhw wedi gallu cystadlu’n unigol neu fel aelod o deulu neu griw o redwyr yn eu swigod, gyda’r trefnwyr yn eu hannog i sicrhau eu bod nhw’n ymwybodol o’r cyfyngiadau diweddaraf.

Does dim categorïau oedran eto eleni, a does dim angen cwblhau’r ras mewn amser penodol i dderbyn y fedal.

Bydd angen i gystadleuwyr ddangos tystiolaeth ar y wefan www.nosgalan.co.uk erbyn Ionawr 14 eu bod nhw wedi cwblhau’r ras, a hynny ar ffurf ffotograff neu drwy ap ffitrwydd, ffôn symudol neu beiriant rhedeg, er mwyn derbyn medal a chrys-T.

Mae rhedwyr yn cael eu hannog i rannu eu profiadau o redeg y ras rithiol er mwyn bod cofnod yn cael ei gadw o’r digwyddiad ar ei newydd wedd.

It’s time for the Nos Galan Road Races committee to say a huge thanks to the event sponsors. Diolch i Noddwyr Rasys Nos Galan.@prichards1995 @AmGenCym @WeAreTrivallis

– Prichard’s, Amgen Cymru and Trivallis. pic.twitter.com/UZYo8el1M8

— Nos Galan (@NosGalanRaces) December 22, 2021