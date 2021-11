Mae’r digrifwr Bill Bailey wedi dweud ar wefan gymdeithasol Twitter ei fod e “wir wedi mwynhau” ei ymweliad â Brynbuga ddoe (dydd Sadwrn, Tachwedd 7).

Roedd e yn Sir Fynwy i ddadorchuddio cofeb i Alfred Russel Wallace, cydweithiwr Charles Darwin wrth iddo ddyfeisio’i ddamcaniaeth esblygiad yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Serch hynny, Darwin sydd wedi’i gysylltu’n bennaf â’r ddamcaniaeth erbyn hyn ac mae Wallace wedi’i anghofio i raddau helaeth.

Fe ddaeth y digrifwr ar draws Wallace yn ystod taith i Indonesia rai blynyddoedd yn ôl ac mae e bellach yn gadeirydd ar y Wallace Correspondents Society ac wedi cyflwyno rhaglen yn adrodd hanes Darwin a Wallace.

Really enjoyed being in Usk today to unveil this wonderful sculpture of Usk born naturalist @ARWallace created by local artist Felicity Crawley. Thanks to @CivicSocUsk and @GeorgeBeccaloni for organising . For the Wallace story check out https://t.co/w7QNobNRxA pic.twitter.com/YfW2HnjITD

— Bill Bailey (@BillBailey) November 6, 2021