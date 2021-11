Mae Aelodau o’r Senedd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno mesurau llymach ar werthu tân gwyllt.

Yn dilyn ymgyrch ‘Bang Out of Order’ gan yr RSPCA, mae gwleidyddion am weld mesurau pellach yn cael eu cyflwyno er lles diogelwch anifeiliaid anwes.

Tros y pum mlynedd diwethaf mae’r RSPCA wedi derbyn 1,621 o alwadau am dân gwyllt a’u heffeithiau ar anifeiliaid.

Ac yn ôl arolwg diweddar, mae 52% o oedolion yng Nghymru a Lloegr yn bwriadu cynnal arddangosfeydd preifat gartref, gyda ffrindiau a theulu, sy’n gynnydd o 29% ers 2019.

Gyda mwy a mwy o ddigwyddiadau cyhoeddus yn cael eu canslo a phryderon ynghylch digwyddiadau mawr, y disgwyl yw y bydd mwy o bobol yn penderfynu cynnal digwyddiadau preifat.

Mae Peter Fox, Aelod Ceidwadol o’r Senedd ym Mynwy, yn galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gydweithio ar dynhau mesurau i brynu tân gwyllt.

“Wrth gwrs, mae rhai o’r mesurau y gellid eu cymryd yn ymwneud â phwerau ym meddiant Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ond byddwn yn gobeithio bod Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig yn cydweithio ar hyn,” meddai.

Ar hyn o bryd, mae angen bod dros 18 oed i brynu tân gwyllt gan werthwyr cofrestredig i’w defnyddio’n breifat rhwng:

Ar adegau eraill, dim ond mewn siopau trwyddedig mae modd prynu tân gwyllt.

Mae Peredur Owen Griffiths, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, hefyd yn cefnogi galwadau’r RSPCA wedi i dystiolaeth gan yr elusen ddangos bod 62% o berchnogion cŵn a 54% o berchnogion cathod yn dweud bod eu hanifeiliaid anwes yn mynd yn ofidus yn ystod y tymor tân gwyllt.

“Mae’r Llywodraeth Dorïaidd wedi bod yn oddefol fel arfer, er gwaethaf tystiolaeth gref ar gyfer gweithredu yn dod gerbron y Pwyllgor Deisebau San Steffan,” meddai’r Aelod dros Ddwyrain De Cymru.

“Fodd bynnag, mae mwy y gallwn ei wneud yng Nghymru.

“A wnaiff y Llywodraeth hon ymgymryd ag argymhellion yr RSPCA ac annog manwerthwyr i stocio tân gwyllt tawelach neu dawel, gorfodi arddangosfeydd cyhoeddus i gael eu hysbysebu ymhell ymlaen llaw, fel y gall pobol gymryd camau i leihau’r risgiau iddynt hwy a’u hanifeiliaid, yn ogystal â lansio ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd am effaith andwyol tân gwyllt?”

Fe ddywedodd Lesley Griffiths, yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, ei bod yn bwysig ein bod yn “meddwl am ein hanifeiliaid anwes” gan gyfaddef fod gan y Llywodraeth “le i wella rywfaint.”

Ychwanegodd ei bod yn “falch iawn o weld nad yw rhai archfarchnadoedd yn gwerthu tân gwyllt eleni”.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd wedi mynegi eu cefnogaeth, gyda Jane Dodds yn datgan ei chefnogaeth dros Twitter.

Fireworks can be terrifying for pets, livestock and wildlife. We're calling for change.

To see how you can help keep your dog safe please visit the RSPCA site below:https://t.co/o4ZrLk9Rkm#BangOutofOrder pic.twitter.com/snlAx6GdY5

— Jane Dodds AS/MS 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔶 (@DoddsJane) November 2, 2021