Mae hi’n 55 mlynedd ers trychineb Aberfan, lle bu farw 144 o bobol, gan gynnwys plant, ar ôl i domen lo gwympo a chladdu ysgol gynradd.

Roedd yn un o’r trychinebau mwyaf dinistriol yng Nghymru ers yr Ail Ryfel Byd, ac fe ddaeth yr ymchwiliad dilynol i’r casgliad mai ar y Bwrdd Glo Cenedlaethol yr oedd y bai.

Er hynny, doedd dim un aelod o’r bwrdd wedi eu herlyn na cholli eu swydd, ac fe arweiniodd hynny at ymdeimlad o frad a siom ymysg cymunedau’r ardaloedd glo.

Mae nifer wedi talu teyrnged i’r dioddefwyr a’u teuluoedd ar gyfryngau cymdeithasol

Dywedodd y prif weinidog Mark Drakeford na fyddwn ni “byth yn anghofio colli cynifer” o fywydau.

Fe ychwanegodd hefyd fod “gwytnwch” y gymuned yn ysbrydoliaeth i bawb.

Dywed Leanne Wood, cyn-arweinydd Plaid Cymru, yn ei theyrnged hi ar Twitter y byddai hi’n cofio pawb sydd wedi marw o achos glo dros y blynyddoedd.

Nododd hi y dylai “pobol olygu mwy nag elw, ond dydyn nhw ddim.”

