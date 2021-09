Bydd Coleg Etholiadol yr Eglwys yng Nghymru yn cael eu cloi yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe o heddiw hyd at dridiau er mwyn ethol esgob newydd Abertawe ac Aberhonddu.

Fe ddaeth y swydd yn wag wedi i Archesgob Cymru, John Davies, oedd hefyd yn Esgob Abertawe ac Aberhonddu, ymddeol ym mis Mai.

Yr esgob newydd fydd degfed Esgob Abertawe ac Aberhonddu.

Bydd gan y Coleg Etholiadol hyd at dridiau i ddod i benderfyniad.

Pan fydd enw wedi’i ethol bydd yr Uwch Esgob yn datgloi ac yn agor drws gorllewinol yr eglwys a chyhoeddi enw y darpar esgob yn ffurfiol.

Mae’r Coleg Etholiadol yn cynnwys 47 o bobl sy’n cynrychioli pob un o chwech esgobaeth Cymru – cynrychiolir yr esgobaeth “gartref” gan chwech o leygwyr a chwech o glerigwyr, a’r pump esgobaeth arall gan dri o leygwyr a thri o glerigwyr yr un, ynghyd â’r pump esgob arall.

The west door of @stmaryswansea is locked as the Electoral College meets inside to choose the next Bishop of @Swanbrec The college has up to three days to decide. Then the announcement will be made at the door the Senior Bishop @BishopBangor pic.twitter.com/KAdPzqLriK

— The Church in Wales (@ChurchinWales) September 1, 2021