Mae Llywodraeth y DU wedi gwario mwy na £163,000 ar faneri’r Undeb mewn dwy flynedd fel rhan o’i hymgyrch i hybu balchder yn y symbol.

Dangosodd ffigurau a adroddwyd gan y Guardian fod gwariant wedi cynyddu ymron ym mhob adran yn Whitehall ers i Boris Johnson ddod yn Brif Weinidog.

Mae’r gwariant o fwy na £163,000 yn 2020 a 2021 yn gyfystyr ag 85% o’r pryniannau baner dros y pedair blynedd diwethaf.

Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi gwario £118,000 ers dechrau 2018 tra bod yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) wedi gwario £54,420.89 y llynedd yn unig ar faneri newydd.

Mae Swyddfa’r Cabinet wedi gwario mwy na £3,000 ers dechrau 2018, gydag ychydig o dan £2,000 o’r arian hwnnw’n prynu wyth baner yn y flwyddyn ariannol ddiweddaraf.

Canfu’r ffigurau, a ddatgelwyd gan geisiadau’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, fod y Trysorlys wedi gwario bron i £1,000 ar faneri’r Undeb ers 2018, gan gynnwys tri eleni ar gost o £607.06.

Mae’r Adran Drafnidiaeth wedi gwario £1,100 ers 2018, gan gynnwys £700 y llynedd, gwariodd y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol £90.05 ar y baneri eleni, heb unrhyw gofnod o bryniannau yn ystod y blynyddoedd eraill diwethaf.

Gwariodd yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol £392 eleni a’r llynedd – sero yn y blynyddoedd ynghynt – tra gwariodd yr Adran Gwaith a Phensiynau £1,045 yn y tair blynedd diwethaf.

