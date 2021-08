Mae Osian Roberts wedi son am ei bleser wrth ymuno â Crystal Palace fel eu rheolwr cynorthwyol.

Cadarnhaodd yr Eagles yr apwyntiad ddydd Gwener ar ôl i asiantaeth newyddion PA a golwg360 ddatgelu y penwythnos diwethaf y byddai cyn-hyfforddwr Porthmadog a chwaraewr canolcae Bangor yn ymgymryd â’r rôl ym Mharc Selhurst.

Bydd Roberts yn cefnog rheolwr newydd Palace – Patrick Vieira – a gwblhaodd ei fathodynnau hyfforddi ar raglen hyfforddi Cymdeithas Bêl-droed Cymru dan oruchwyliaeth y Cymro a fagwyd ym mhentref Bodffordd, Ynys Môn.

Mae tri hyfforddwr arall – Kristian Wilson, Said Aigoun a Dean Kiely – eisoes wedi ymuno â’r Palace.

Ar ôl ei benodi, dywedodd Roberts wrth wefan swyddogol y clwb: “Rwy’n falch iawn o ymuno â chlwb mawreddog o’r Uwch Gynghrair fel Crystal Palace ac i ddechrau gweithio ochr yn ochr â Patrick, fy nghyd-staff a grŵp cryf iawn o chwaraewyr.

“Mae hon yn her newydd i mi ac rwyf wedi cael croeso gwych yn barod. Rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda phobl dalentog iawn y tymor hwn.”

Delighted finally to confirm my arrival @CPFC I am looking forward to working alongside @OfficialVieira the dedicated staff and a great group of players….we have a lot of work to do…let’s go! 🔴🔵🦅 pic.twitter.com/xkCbxco67G

— Osian Roberts (@Osian_Roberts) August 6, 2021