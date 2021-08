Mae Boris Johnson wedi gwrthod gwahoddiad gan Brif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, i gwrdd â hi yn ei chartref swyddogol Tŷ Bute.

Ddydd Llun, gwnaeth Nicola Sturgeon wahodd y Prif Weinidog i drafod cynlluniau ar gyfer adfer y wlad wedi’r pandemig.

Yn hytrach, mae Boris Johnson wedi gwrthod y cynnig gan awgrymu y dylai’r ddau gwrdd gyda Phrif Weinidogion eraill y Deyrnas Unedig ar ddyddiad arall yn y dyfodol.

Mae’r Prif Weinidog ar ymweliad deuddydd yn yr Alban gan ymweld â swyddogion heddlu â phrosiectau ynni adnewyddadwy.

Mewn llythyr gan Downing Street mae’n annog Nicola Sturgeon i gydweithio â fe ar gynllun brechu dros yr Hydref.

“Mae gennym ni lawer i’w drafod wrth i bob rhan o’r Deyrnas Unedig gydweithio ar ein blaenoriaeth gyffredin i adfer wedi’r pandemig,” meddai Boris Johnson.

“Rwy’n awyddus yn benodol i weithio gyda’n gilydd ar yr ymgyrch frechu dros yr Hydref.

“Mae Llywodraeth y DU yn gweithio’n agos gyda llywodraeth ddatganoledig yr Alban ar amrywiaeth o faterion gwahanol.”

Fe wnaeth Nicola Sturgeon roi llun o’r llythyr at Boris Johnson ar Twitter.

I understand the PM will visit Scotland later this week. Since this would be our first opportunity to meet in person for a while, I’ve invited him to Bute House to discuss Covid/recovery. We differ politically, but our governments must work together where we can. pic.twitter.com/Fo4N4nr2oN

