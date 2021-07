Mae UNESCO wedi cadarnhau bod cynnig ardaloedd llechi Gwynedd i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd wedi ei gymeradwyo.

Fe dderbyniodd yr ardal y statws yn ystod cyfarfod Pwyllgor Treftadaeth y Byd a oedd yn trafod y cais heddiw.

Roedd y cais gwreiddiol wedi ei gynnig yn 2019 gyda chefnogaeth gan Lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig, yn ogystal â thrigolion lleol.

Mae nhw’n ymuno â safleoedd fel y Taj Mahal, Grand Canyon a Macchu Picchu, sydd eisoes â’r statws pwysig hwn.

Bydd tirweddau llechi ym Methesda, Blaenau Ffestiniog a Llanberis ymysg yr ardaloedd sy’n rhan o’r safle ehangach.

Dyma fydd y pedwerydd Safle Treftadaeth yng Nghymru ar ôl Traphont Ddŵr Pontcysyllte, Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, a Chestyll a Muriau Trefi Edward I yng Ngwynedd.

Mewn trydariad yn cadarnhau’r cyhoeddiad, dywedodd UNESCO bod y statws yn “cydnabod 1,800 o flynyddoedd o gloddio llechi, y bobl, diwylliant ac iaith”, yn ogystal â sut wnaeth y dirwedd “roi to ar y 19eg ganrif.”

🔴 BREAKING

Wales' Slate Landscape has been inscribed as the UK's 33rd UNESCO World Heritage Site. Llongyfarchiadau!🎉

The status recognises 1,800 years of slate mining, the people, culture & 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 language, & how the landscape roofed the 19th-century 🌍https://t.co/W0weYXje2p pic.twitter.com/j8fxQPBRgE

— UNESCO UK (@UNESCOUK) July 28, 2021