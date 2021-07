Mae Aelod o’r Senedd Llafur wedi beirniadu’r heddlu am y modd y gwnaethon nhw ddelio gyda phrotestiadau y tu allan i gartref y Prif Weinidog, Mark Drakeford dros y penwythnos.

“Doedd yr Heddlu heb ymdrin â’r sefyllfa mor ddifrifol ag y byddwn wedi hoffi iddyn nhw,” meddai Mike Hedges, Aelod o’r Senedd Llafur dros Ddwyrain Abertawe wrth Golwg360.

“Ni’n sôn fan hyn am yr un fath o bobl a wnaeth dorri fewn i’r Gyngres yn America eleni, y rhai a wnaeth losgi’r Reichstag, dyma’r adain dde eithafol sydd â chasineb at bopeth.

“Ac mae’r Heddlu yn eu trin fel grŵp o bobl sydd am fynd i weiddi a chreu twrw yn hytrach na’u trin fel y grŵp peryglus ydyn nhw.”

“Yr hyn sy’n fy mhoeni yw dydy’r Heddlu ddim yn eu cymryd o ddifrif.

“Mae’r heddlu wedi methu. Dydyn nhw ddim yn deall yr asgell dde eithafol yn y wlad hon.

“Mae angen iddyn nhw fynd i’r afael â’r bobl hyn sy’n cymell pobl i dorri’r gyfraith.”

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau nad oedd y prif weinidog dan unrhyw fygythiad ar unrhyw adeg yn ystod protest y tu allan i’w gartref ac nad oedd ganddynt unrhyw bryderon am ei “ddiogelwch” yn ystod y gwrthdystiad.

Daw sylwadau’r Heddlu wedi i Mike Hedges alw ar y prif gwnstabl i ymddiheuro neu ymddiswyddo.

Am I the only one wondering if the South Wales police would be so complacent if a group gathered outside the chief constables house.

— Mike Hedges (@MikeHedgesAM) July 27, 2021