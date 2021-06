Mae’r pwysau’n cynnyddu ar Matt Hancock i ymddiswyddo – ar ôl i’r Ysgrifennydd Iechyd gael ei ddal yn cusanu cydweithwraig yn groes i gyfyngiadau coronafeirws.

Mae galwadau wedi cael eu gwneud hefyd ar Boris Johnson i alw cynghorydd moeseg y Llywodraeth i ddelio â’r mater.

Cafodd fideo o Mr Hancock yn cofleidio Gina Coladangelo ei gyhoeddi nos Wener.

Disgrifiodd cyfreithwyr sut y gallai Mr Hancock fod wedi torri’r gyfraith o ran cyfyngiadau coronafeirws, er iddo gyfaddef torri canllawiau yn unig.

Roedd cwestiynau hefyd am benodiad Mrs Coladangelo i’w rôl yn yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) yn y lle cyntaf.

Hyd yma, mae’r Prif Weinidog wedi gwrthod galwadau i ddiswyddo Mr Hancock, a ddywedodd ei fod yn “flin iawn” am siomi pobl ar ôl i bapur The Sun ddweud am y tro cyntaf ei fod yn cael perthynas gyda Mrs Coladangelo.

Adroddodd y Daily Telegraph fod ASau Torïaidd wedi cynghori’r Prif Weinidog i “dynnu’r plwg”, gydag adwaith cyhoeddus dros y dyddiau nesaf yn allweddol i’w ffawd.

Ceidwadwr Gogledd Norfolk Duncan Baker oedd yr AS cyntaf i alw am i Mr Hancock fynd heddiw (ddydd Sadwrn).

Dywedodd: “Yn fy marn i dylai pobl mewn swydd gyhoeddus uchel a swyddi cyfrifoldeb weithredu gyda’r moesau a moeseg briodol sy’n dod gyda’r rôl honno.

‘Safonau’

“Mae Matt Hancock, ar nifer o fesurau, wedi methu â gwneud hynny. Fel AS sy’n ddyn teuluol ymroddedig, wedi priodi am 12 mlynedd gyda gwraig a phlant gwych, mae safonau ac uniondeb yn bwysig i mi.

“Ni fyddaf mewn unrhyw fodd yn esgusodi’r ymddygiad hwn ac yn y termau cryfaf posibl rwyf wedi dweud wrth y Llywodraeth beth rwy’n ei feddwl.”

Canfu pôl piniwn gan Savanta ComRes, a ryddhawyd oriau ar ôl i ffotograffau o’r pâr yn swyddfa weinidogol Mr Hancock ddod i’r wyneb, fod 58% o oedolion y DU o’r farn y dylai Mr Hancock ymddiswyddo, o’i gymharu â 25% a oedd yn credu na ddylai.

Ac fe wnaeth grŵp Teuluoedd dros Gyfiawnder Mewn Profedigaeth Covid-19, sy’n cynrychioli’r rhai sydd wedi colli anwyliaid i’r pandemig, hefyd alw ar i Mr Hancock fynd.

Mewn llythyr at y Prif Weinidog, dywedodd y grŵp ei fod wedi torri ei “sefyllfa o niwtraliaeth ar ymddygiad gweinidogol” i annog Mr Johnson i ryddhau Mr Hancock o’i swydd.

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd hefyd yn amhoblogaidd iawn gyda rhai Ceidwadwyr sy’n credu ei fod wedi bod yn rhwystr i leddfu cyfyngiadau coronafeirws.

In his statement Health Secretary Matt Hancock said: "I accept that I breached the social distancing guidance in these circumstances.

“I remain focused on working to get the country out of this pandemic, and would be grateful for privacy for my family on this personal matter.” pic.twitter.com/74AQlpCV5A

— PA Media (@PA) June 25, 2021