Mae miloedd o blant ysgol o bob rhan o Gymru wedi bod yn canu’r anthem ‘Hen Wlad fy Nhadau’ i ysbrydoli Cymru yn erbyn Denmarc heddiw.

Fe ddaeth yr alwad ar i ysgolion Cymru wneud eu rhan gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) yn dilyn ymgyrch gan Lywoddraeth San Steffan i geisio cael pawb i ganu cân arall oedd i fod i geisio ‘uno’ y Deyrnas Unedig.

Ymysg yr ysgolion sydd wedi rhoi fideos o’u hunain ar y cyfryngau cymdeithasol yn canu ‘Hen Wlad fy Nhadau’ mae Ysgol Frongoch, Dinbych; Ysgol Gymunedol Pen-Pych, Blaenrhondda; Ysgol Gynradd Aberceerdin, Porth; Ysgol Pencae, Caerdydd; Ysgol Licswm, Sir Fflint; Ysgol Rosehayworth, Abertyleri.

Hefyd, Ysgol Trefnant, Sir Ddinbych; Ysgol Gymraeg Gwenllian, Cydweli; St Mary’s, Caerfyrddin; St Joseph’s, Bae Colwyn; Ysgol Gynradd Ton Pentre; Ysgol Gynradd Baglan; Ysgol Uwchradd Pencoed; Ysgol Gynradd Howardian; Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd; Ysgol Gynradd y Felinheli a llawer, llawer mwy.

Ewch amdani hogie- Mae pawb yn Ysgol Llanfair yn edrych mlaen i gefnogi chi yfory! Buddugoliaeth i Gymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 All the best tomorrow Wales, we’re behind you all the way @cymru @FAWales #cmoncymru #strongertogether #EURO2020 pic.twitter.com/yUD7UpjUXt

— Ysgol Llanfair DC (@ysgllanfairdc) June 25, 2021