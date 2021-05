Mae Yes Cymru wedi cyhoeddi rhybudd diogelwch ar drothwy diwrnod Baneri Ar Bontydd cenedlaethol ddydd Sadwrn (Mai 15).

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal wrth gadw at gyfyngiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi’r hawl i hyd at 30 o bobol gyfarfod yn yr awyr agored.

Mae Yes Cymru yn annog aelodau i gadw pellter o ddwy fetr oddi wrth ei gilydd oni bai eu bod nhw’n byw ar yr un aelwyd, ac i wisgo mygydau a menig.

Ond maen nhw hefyd wedi cyhoeddi rhagor o gyngor ar sut i gynnal y digwyddiad yn ddiogel, ac mae hyn yn cynnwys:

“Bydd yn ddiwrnod cyffrous iawn a bydd gyda ni gyfle anhygoel i ddangos ein lliwiau ar hyd a lled Cymru,” meddai’r mudiad wrth yr aelodau mewn e-bost.

“I gael yr effaith fwyaf posibl, hoffem ichi rannu cymaint o luniau â phosibl ar y cyfryngau cymdeithasol, a pheidiwch ag anghofio defnyddio’r hashnodau #annibyniaeth #indywales a thagio rhai ffrindiau a allai fod rhwng dau feddwl am annibyniaeth.”

CYHOEDDIAD//ANNOUNCEMENT

Byddwn yn cynnal Baneri ar Bontydd arall Dydd Sadwrn yma (15fed) ar y bont arall dros yr A484 y tro yma.

We will be holding another Banners on Bridges this coming Saturday (15th), this time on the other bridge over the A484.https://t.co/cJR8Tkobm9 pic.twitter.com/OY9tVh9T2o

— YesCymru Llanelli (@LlanelliYes) May 10, 2021