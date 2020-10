Mae gobeithion Geraint Thomas o ennill y Giro d’Italia drosodd ar ôl damwain.

Fe wnaeth y Cymro daro potel ddŵr a chwympo’n galed.

Gyda 18 diwrnod o rasio ar ôl, mae Geraint Thomas bellach 11 munud a 17 eiliad ar ei hôl hi.

Daw hyn ar ôl i Geraint Thomas godi i’r trydydd safle dros y penwythnos; roedd un o’r ffefrynnau i ennill y ras.

Er bod ei git wedi rhwygo’n wael parhaodd yn y ras, ond fe gwympodd y tu ôl i’r peloton ac mae adroddiadau ei fod wedi’i anafu.

Bu rhaid i Filippo Ganna aberthu ei grys pinc hefyd er mwyn rhoi cefnogaeth ychwanegol i Geraint Thomas yn ystod y cymal.

Roedd yn ddiweddglo creulon i obeithion Geraint Thomas, dair blynedd ar ôl i ddamwain gyda beic modur yr heddlu ar gymal naw y Giro d’Italia chwalu ei obeithion yn 2017.

Jonathan Caicedo o dîm EF Pro Cycling enillodd y trydydd cymal.

Y ddamwain

We've been sent footage of Thomas' crash by Scordia CT.

Very unfortunate with the bidon. #Giro pic.twitter.com/q41L679zP2

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 5, 2020