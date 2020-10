Mae Andrew RT Davies, llefarydd iechyd y Ceidwadwyr yn y Senedd, wedi dweud y bod “pob math o gwestiynau i’w hateb” cyn cyflwyno cyfyngiadau cwarantin ar bobol sy’n teithio i Gymru o ardaloedd â lefelau uchel o drosglwyddiad Covid-19 yn Lloegr.

Daw hyn wedi i’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, ddweud wrth siarad yn y gynhadledd i’r wasg brynhawn heddiw (dydd Llun, Hydref 5) bod Llywodraeth Cymru yn “ystyried y mater”.

Pan ofynnwyd i Vaughan Gething a oedd Llywodraeth Cymru yn ystyried gosod cyfyngiadau cwarantîn ar bobl sy’n byw mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig, dywedodd: “O ardaloedd ledled y Deyrnas Unedig lle mae llawer o achosion, ydyn, rydyn ni wrthi’n ei ystyried.”

Andrew RT Davies

‘Llethr peryglus’

Ond ymateb i hynny’n amheus wnaeth Gweinidog Cysgodol y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies.

“Rwy’n credu ei bod yn llethr peryglus i’r Gweinidog Iechyd a’r Prif Weinidog fynd i lawr yma yng Nghymru ar y sail bod 80% o boblogaeth Cymru o dan ryw fath o gyfyngiad Covid”, meddai Andrew RT Davies.

“Os byddwch chi’n dechrau cyflwyno cyfyngiadau cwarantin o’r fath yng Nghymru, a yw hynny’n golygu y byddai gan Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yr hawl i wneud yr un peth i drigolion Cymru?

“Beth am y peiriannydd hwnnw sy’n gorfod dod i ysbyty yng Nghymru o’r tu allan i Gymru i drwsio peiriant cardiaidd a allai o bosibl fod yn byw mewn man dan gyfyngiadau yn Lloegr?

“Mae yna bob math o gwestiynau i’w hateb cyn i chi hyd yn oed ystyried gweithred mor ddramatig.”

“Rhaid i ni apelio ar bobl i ymddwyn yn gyfrifol ac yn synhwyrol, nid pentyrru cyfyngiad ar gyfyngiad arnyn nhw, a fydd yn ymosodiad ar ein rhyddid sifil.”

Pan ofynnwyd iddo am gynigion Llywodraeth Cymru, dywedodd llefarydd swyddogol Prif Weinidog Prydain: “Mater i Lywodraeth Cymru yw penderfynu hynny.

“O ran ein canllawiau ein hunain, gallwch weld y camau sy’n ymwneud â theithio yr ydym wedi’u rhoi ar waith yn y Gogledd Ddwyrain [yn Lloegr], Lerpwl ac mewn mannau eraill.

“Er enghraifft, rydym wedi bod yn annog pobl i feicio neu gerdded lle gallant, yn hytrach na defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.”

“Nonsens llwyr”

Aeth Paul Davies, arweinydd Ceidwadwyr Cymru, ymhellach fyth gan ddisgrifio datganiad Mr Gething fel “nonsens llwyr”.

Paul Davies

“Mae ceisio cyfyngu ar bobl yn teithio ledled y Deyrnas Unedig yn beryglus dros ben,” meddai.

“Ydyn nhw’n bwriadu atal pobl ar y ffin? A oes ganddynt y pwerau i wneud hynny? Yr wyf yn amau na fydd.

“Sut maen nhw’n bwriadu cwarantinio pobl a oedd ond yn teithio o un ardal risg isel yng Nghymru i un arall?

Rwy’n credu ei fod yn nonsens llwyr.”

“Rwy’n credu bod angen i ni ddibynnu ar synnwyr cyffredin pobl. Ni ddylai pobl fod yn teithio os nad oes rhaid iddynt wneud hynny.

“Dyna’r canllawiau yma yng Nghymru, a hoffwn feddwl y bydd pobl yn defnyddio eu synnwyr cyffredin ac yn gwneud hynny,” ychwanegodd.

Data lleol

Mae’r Ceidwadwyr wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio data lleol er mwyn cyflwyno cyfyngiadau lleol.

“Pe bawn i yn esgidiau’r Gweinidog Iechyd, byddwn yn edrych ar ddefnyddio’r holl ddata lleol sydd ar gael i gyflwyno cyfyngiadau lleol lle bo’r angen yn unig”, meddai Andrew RT Davies.

“Er bod y data ar gael, dyw hyn ddim yn digwydd yng Nghymru.

“Mae angen i Lywodraeth Cymru dan arweiniad Llafur ryddhau data cymunedol er mwyn galluogi i ni graffu ar gyfyngiadau sirol.”

“Angen i ni weithredu’n gyflymach ac yn gallach”

Mewn ymateb i’r cwestiwn a ddylai Llywodraeth Cymru osod cyfyngiadau ychwanegol ar bobl sy’n teithio o ardaloedd o Loegr sydd â nifer uchel o achosion, dywedodd Adam Price AoS, Arweinydd Plaid Cymru:

“Rydym wedi galw’n gyson am fesurau i gyfyngu ar deithio i ardaloedd lle mae nifer isel o achosion Covid-19. Mae hyn yn wir am deithio yng Nghymru ac i Gymru ac yr wyf wedi codi’r mater hwn gyda’r Prif Weinidog [Mark Drakeford] am bythefnos yn olynol.

“Ar adeg pan fo angen i ni weithredu’n gyflymach ac yn gallach i ddileu’r feirws, mae’n drueni ei bod wedi cymryd gwrthodiad esgeulus Llywodraeth y Deyrnas Unedig […] i ysgogi Llywodraeth Cymru i weithredu.”

Cefndir

Yn flaenorol, roedd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi galw ar Boris Johnson i gyflwyno cyfyngiadau teithio ar bobol mewn ardaloedd o Loegr sydd dan gyfyngiadau lleol.

Yn wahanol i Loegr, yng Nghymru rhaid i bobol beidio â mynd i mewn i ardal sydd dan gyfyngiadau, na’i gadael, heb esgus rhesymol.

Mewn cyfweliad â BBC Cymru ddydd Gwener (Hydref 2) fe wnaeth Boris Johnson wrthod galwad Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford.

“Dydw i ddim eisiau gosod cyfyngiadau teithio ar draws y Deyrnas Unedig yn gyffredinol”, meddai Boris Johnson.