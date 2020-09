Mae Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi dweud bod “gwaed ar ddwylo” pobol a ddaeth ynghyd yn y brif ddinas heddiw oedd yn honni fod Covid-19 yn ffug.

“Efallai bod hyn yn edrych fel jôc, ond mewn gwirionedd mae’n hynod beryglus”, meddai Huw Thomas.

“Rydw i wedi treulio’r awr ddiwethaf yn mynd trwy’r ffigurau covid-19 diweddaraf yng Nghaerdydd.

“Mae’n glir bod achosion yn cael eu lledaenu o ganlyniad i ymbellhau cymdeithasol gwael.

“Yn fy marn i, mae gan bobol sy’n annog ymddygiadau o’r fath waed ar eu dwylo.”

Roedd 21.3 o achosion fesul 100,000 o’r boblogaeth yng Nghaerdydd bythefnos yn ôl, mae bellach wedi gostwng i 13.1.

Cafodd pump o dafarndai yn ganol y ddinas rybudd wythnos yma gan Gyngor Caerdydd am fethu cydymffurfio â mesurau iechyd a diogelwch Covid-19.

— Huw Thomas (@huwthomas_Wales) September 8, 2020