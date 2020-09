Ddoe (1 Medi) cyhoeddodd Ed Davey, arweinydd newydd y Democratiaid Rhyddfrydol, mai Wendy Chamberlain, Aelod Seneddol Gogledd Ddwyrain Fife, fydd llefarydd newydd y blaid ar gyfer Cymru.

Mewn ymateb i’r cyhoeddiad dywedodd Peter Black, sydd yn gyn-Aelod o Senedd Cymru i’r Democratiaid Rhyddfrydol, yn gyn-faer Abertawe, ac yn gynghorydd yng Nghwmbwrla, Abertawe, fod y penodiad yn un ‘cywilyddus.’

“Ers pryd mae Fife yn agos at Gymru?” holodd Peter Black.

Gwnaeth y sylwadau hyn ar trydar fore heddiw (2 Medi), mewn ymateb i drydariad gan gyfrif Rhyddfrydwyr Ifanc Cymru, yn cyhoeddi’r penodiad.

Since when was Fife anywhere near Wales. This is an embarrassment

— Peter Black CBE 🔶️ #FBPE (@peterblackwales) September 2, 2020