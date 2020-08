Mae’r Swyddfa Gartref wedi’i chyhuddo o “ymosod ar reolaeth y gyfraith” am ei sylwadau am “gyfreithwyr sy’n actifyddion”.

Mae’r Ysgrifennydd Cartref, Priti Patel, wedi wynebu beirniadaeth ffyrnig gan ffigurau cyfreithiol am fideo a bostiwyd i gyfrif Twitter y Swyddfa Gartref.

Mae’r clip, sydd wedi cael ei weld bron i filiwn o weithiau mewn llai na 24 awr, yn dweud bod y rheoliadau presennol yn “caniatáu i gyfreithwyr sy’n actifyddion ohirio ac amharu ar [ddychwelyd mudwyr]”.

Small boat crossings are totally unnecessary and we continue to return migrants with no right to be in the UK.

Another flight left today with more planned in the coming weeks. pic.twitter.com/RCnLlqNGVM

— Home Office (@ukhomeoffice) August 26, 2020