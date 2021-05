1. Gwennan Macdonald, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Ceredigion

Taran a Mellten

Taran a Mellten

Mae gen i ddwy gath o’r enw Taran a Mellten. Mae gan Taran flew hir iawn a mae gan Mellten flew byr. Blwyddyn diwethaf fe wnes i dynnu llun ohonyn nhw ac fe wnes i troi hynny mewn i comic.

Yn y comic cyntaf mae dyn drwg wedi dwyn y bwyd cath i gyd! Erbyn hyn rydw i wedi creu 5 comic.

Dwi hefyd wedi gwneud freebies ar gyfer y comic, ac hefyd cymeriadau allan o clai fel bod modd animeiddio nhw i ddod a’r comics yn fyw.

Bydde fi wrth fy modd i ennill er mwyn i Taran a Mellten fod yn enwog.

Ysgol Penboyr

2. Nancy McKane, Ysgol Gynradd Penboyr, Gorllwein Myrddin

Y Ddwy Direidus

Mared Elan Jones

3.Mared Elan Jones, Ysgol Gymraeg Bryniago, Gorllewin Morgannwg

Dyma Dylsi’r Deinocorn!

Dylsi’r Deinocorn

Creadur bach direidus maint bocs matsys yw Dylsi. Mae’n rhan o deulu anferth o ddeinocorniaid sy’n byw yng ngwelyau y blodau mwyaf lliwgar sydd gan bobl yn eu gerddi.

Pan fo corn Dylsi neu unrhyw Ddeinocorn arall, yn dechrau goleuo mae’n arwydd ei bod yn mynd i droi’n anweledig. Yn anffodus i bawb arall, dyma hoff ddiddordeb Dylsi! Pan fo’n anweledig, mae’n dwlu chwarae triciau ar bobl fel chi a fi. Methu ffeindio eich ffon? Rhywun wedi bwyta’r siocled olaf oedd ar ôl yn y bocs? Deinocorniaid yw’r rhai i’w beio am hyn fel arfer. Ar ôl chwarae triciau o’r fath, does dim yn well gan Dylsi nag eistedd i lawr ar flodyn cyfagos a chwerthin ar bobl yn cyhuddo a beio ei gilydd am bethau maen nhw’n hollol ddieuog o wneud.

Oes ganddoch chi flodau lliwgar yn eich gardd……?!