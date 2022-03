Mae Question of Sport (A Question of Sport gynt) wedi bod yn gyfres boblogaidd dros ben ers iddi gael ei darlledu am y tro cyntaf 52 o flynyddoedd yn ôl. Mae popeth o’r gerddoriaeth agoriadol i’r capteiniaid, ac o’r rownd What Happened Next? i’r mystery guest a’r picture board yn gyfarwydd i filoedd o wylwyr.