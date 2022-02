Fel un oedd eisioes yn edmygwr o ddiffuantrwydd ac ymrwymiad staff y Gwasanaeth Gofal, ond yn dueddol o’u cymryd yn ganiataol, cefais fy ysgwyd o’m trwmgwsg yn ddiweddar.

Sgwrsio oeddwn gydag un ohonynt am ei gwaith dyddiol, ac yn synhwyro ei bod yn cyrraedd pen ei thennyn. Nid yn unig y pwysau gwaith ychwanegol oherwydd Covid, ond hefyd yr ymdeimlad o fod ar waelod y domen – ‘bottom of the pile’ oedd ei geiriau hi.