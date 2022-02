Yn ei gyfweliad cyntaf ers cael ei benodi yn un o uchel swyddogion Prif Weinidog Prydain, bu Guto Harri yn sôn wrth gylchgrawn Golwg am y profiad o weld Boris Johnson “yn y cnawd” am y tro cyntaf “ers blynyddoedd”. Ac er bod y bos newydd yn hoffi jôc, mae’r Cymro yn mynnu bod Boris Johnson o ddifri am “wneud llwyddiant o Brexit”…

