Mae awdur llyfr newydd am hanes diweddar ein gwlad wedi mynd ati i holi amrediad tu hwnt o ddifyr o bobl amlwg am y cyfnod wnaeth arwain at sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999.

A gobaith Richard King yw dangos i Gymry ifanc pa mor ffodus ydyn nhw o gael yr hyn sydd erbyn heddiw yn Senedd Cymru.