Mae hi’n chwilio am anrheg i ti ers tro, Catrin, yn pori silffoedd Boots am y sebon neu’r sent fydd yn deilwng o gael gadael ei hoel arnat. Mae hi wedi syllu i gownteri gwydr siopau tlysau ar aur ac arian, rhuddem ac emrallt a saffir, oll yn wincio fel goleuadau Nadolig arni. Mae’n gwybod nad oes ganddi’r pres na’r wyneb i godi cywilydd arnat ti efo ffasiwn rodd hael, ond ti yw ei ffrind gorau hi, ac mi rwyt ti’n haeddu’r gorau.