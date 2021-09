Martin Vander Weyer yw colofnydd busnes y Spectator.

Bydd 90% o ddarllenwyr Golwg yn darllen dim pellach, yn dilyn cyfeiriad at y Spectator…!

Ta waeth, o dan arweiniad Mr Weyer fe lansiwyd Economic Innovator of the Year Awards y cylchgrawn, i gynnig gwobrau i gwmnïau sydd wedi cyflawni ‘outstanding innovation in their marketplaces’.