Efallai i chi sylwi’r wythnos ddiwethaf ar un o’r bilbords mawr gwrth-frenhiniaeth a godwyd. Roedd yn anodd gen i beidio, a’r un mawr reit wrth y tŷ’n dweud arno Nad oes angen tywysog ar Gymru. “Dylia nhw fod wedi gofyn i Carlo ei brawfddarllen” feddyliais i’n surbwch wrth fynd am y parc.

