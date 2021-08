“Hello, I’m just calling to see how much it would be to sponsor Chris Gunter for the season please?”

Dyna falle un o’r brawddegau mwya randym dwi ’di dweud dros y ffon yn fy 36 tro o gwmpas yr haul ond dyna lle ffeindiais i fy hun cwpl o wythnosau yn ôl yn siarad ‘busnes’ efo marketing director Charlton Athletic.