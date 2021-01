Os oes ’na un job licen i ddim ei gwneud, dw i’n credu mai comms ym maes gwleidyddiaeth fydde honno. Hynny yw, swyddog cyfathrebu i wleidyddion. Mae Malcolm Tucker o The Thick of It yn ddarlun perffaith o’r fath swydd: gweithio’n galed, neud pethe’n iawn, a chael popeth yn mynd yn ffradach oherwydd camgymeriad gan rywun arall – eich bòs, fel arfer.