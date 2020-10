Ro’n i’n mynd i ysgrifennu am Donald Trump a’i salwch y tro hwn.

Sôn efallai mor anodd y mae hi wedi bod i gydymdeimlo â dyn fu mor brin o dosturi at eraill gydol ei gyfnod yn y Tŷ Gwyn, a thrwy gydol ei fywyd am wn i.