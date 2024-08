Bydd 22 o athletwyr yn cystadlu yng Ngemau Paralympaidd Paris, sy’n dechrau heddiw (dydd Mercher, Awst 28).

Enillodd 21 athletwr Cymru 14 o fedalau rhyngddyn nhw yn Tokyo y tro diwethaf – pedair aur, tair arian a saith efydd.

Yr athletwyr mwyaf profiadol yn y garfan yw Hollie Arnold (gwaywffon), Paul Karabardak (tenis bwrdd) a David Smith (boccia), sydd i gyd yn cystadlu yn eu pumed Gemau.

Ond ymhlith y cystadleuwyr yn eu Gemau cyntaf mae Matt Bush (para taekwondo), Rhys Darbey (nofio), Steffan Lloyd (para-seiclo), Funmi Oduwaiye (taflu pwysau), a Harrison Walsh (disgen).

Collodd Walsh allan yn Tokyo ar ôl cael ei anafu ar noswyl y Gemau.

Pob lwc i'n holl athletwyr Paralympaidd.

There's a strong Welsh contingent in the GB Paralympics team.

