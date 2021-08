Gwireddodd Lauren Price freuddwyd plentyndod o fod yn bencampwr Olympaidd gan gyflwyno ei medal aur i’w nain a’i thaid.

Sicrhaodd Lauren Price fedal aur i Gymru yn y categori bocsio pwysau canol yn y Gêmau Olympaidd.

Hi yw’r Gymraes gyntaf erioed i ennill medal aur Olympaidd am focsio.

Llwyddodd i hawlio buddudoliaeth unfrydol i Brydain mewn gornest yn erbyn Li Qian Tsieina o Tsieina yn Arena Kokugikan.

Ysbrydolwyd Price, 27, o Gaerffili, gan fuddugoliaethau y Fonesig Kelly Holmes yn 800 metr a 1500m y merched yn Athen 2004.

Ar ôl derbyn y fedal, edrychodd i’r awyr wrth gofio am ei thad-cu Derek, a wnaeth gyda’i nain Linda, fagu Price ers pan oedd hi’n dair oed.

Bocsio

Mae ganddi fwy na 50 o gapiau i dîm pêl-droed Cymru ac mae’n gyn-bencampwr bocsio cic-bocsio’r byd, ond penderfynodd cyn Gêmau’r Gymanwlad 2014 mai bocsio oedd ei hoff chwaraeon.

“Mae’n freuddwyd wedi dod yn wir,” meddai. “Mae wedi bod yn freuddwyd i mi ers i mi wylio Kelly Holmes yn ennill yr aur hwnnw. Doeddwn i ddim yn gwybod sut roeddwn i’n mynd i’w gael a pha chwaraeon roeddwn i’n mynd i’w wneud.

“Alla i ddim rhoi mewn geiriau beth mae’n ei olygu i mi. Dwi ychydig dros y lleuad. Pan ddaeth y penderfyniad, edrychais i fyny at (Derek), roedd yn rhan enfawr o’m bywyd ac oni bai amdano ef a’m nain ni fyddwn wedi cyflawni unrhyw beth.

“Maen nhw bob amser wedi fy nghefnogi 100 y cant ac roeddwn bob amser yn dweud y byddwn i’n ennill medal Olympaidd ac yn siarad â’m nain cyn i mi ddod allan yma, dywedais fy mod yn mynd i gael yr aur hwnnw a dod ag ef yn ôl iddi.

Annog

“Alla i ddim diolch digon iddyn nhw, maen nhw wastad wedi fy annog ac wedi gwario miloedd o bunnoedd arnaf dros y blynyddoedd i’m hanfon i ffwrdd i dwrnameintiau. Mae hyn iddyn nhw. Alla i ddim aros i fynd yn ôl nawr, ei gweld hi a rhannu’r fedal hon gyda hi.”

“Siaradais â hi ar nos FaceTime (nos Sadwrn) ac yna pan ddeffroais i fyny yn y bore, roedd gen i neges arall,” meddai Price, y bocsiwr cyntaf o Gymry i ennill aur Olympaidd.

“Mae hi bob amser yn dweud wrthyf, yn cyrraedd am y lleuad, os ydw i’n syrthio’n fyr rwy’n glanio ar y sêr. Mae hynny bob amser yn y neges, a dyna pa mor bell rydw i wedi dod, y daith rwyf wedi bod arhoni a pha mor falch yw hi ohonof. Roedd yn ysbrydoledig.”

Roedd Price wedi’i cael gornest anodd yn y rownd gynderfynol ddydd Gwener yn erbyn Nouchka Fontijn o’r Iseldiroedd gyda un yn unig o’r pump barnwr yn ei dewis hi, ond sgoriodd dau y frwydr yn gyfartal ac yna dewiswyd Price fel eu enillydd.

Doedd dim drama o’r fath ar ddiwrnod olaf y Gêmau wrth iddi ddefnyddio symudiadau ochrol gwych i ddrysu Li, pencampwr y byd yn 2018, a rheoli’r tempo drwyddi draw.

Aeth pedwar sgôr o 30-27 ac un o 29-28 o blaid Price yn Arena Kokugikan wrth i bencampwr y byd yn 2019 hawlio 22ain medal aur Prydain Fawr o Tokyo 2020, gan gadarnhau’r pedwerydd lleoliad n yn y tabl medalau.

Ffefryn

“Wrth fynd i mewn i hyn, mae’n amlwg mai fi oedd y ffefryn, bod yn bencampwr y byd a hynny i gyd, ond yn y Gêmau Olympaidd gall unrhyw beth ddigwydd ar y diwrnod,” ychwanegodd Price.

“Roeddwn i’n gwybod fy mod i fyny yn erbyn merch dda iawn, yn bencampwr byd yn flaenorol, ond roeddwn i’n gwybod pe bawn i ar fy ngêm, yna byddwn i’n iawn.

“Rydych chi’n gwybod sut beth yw nerfau, yn enwedig wrth fynd i rownd derfynol y Gêmau Olympaidd, ond roeddwn i’n meddwl fy mod i’n hyderus ac yn dawel fy meddwl. Roeddwn i’n falch iawn o’m perfformiad hefyd.”

O ran yr hyn sydd nesaf, dywedodd: “Rwy’n mynd i fynd yn ôl, cael rhywfaint o amser i ffwrdd ac ymlacio, mynd ar wyliau. Dim ond tair blynedd sydd tan Gêmau Olympaidd Paris felly mae’n ddigon posibl y byddaf yn ticio un ohonynt flychau ac yn ei wneud eto.”

Ond o ran a fydd hi’n ymgymryd â chwaraeon arall, ychwanegodd: “Rwy’n eithaf da yn yr un yma felly rwy’n meddwl y byddaf yn cadw at hyn.”