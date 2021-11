Bydd Dan Biggar a Louis Rees-Zammit yn dychwelyd i dîm rygbi Cymru ar gyfer y gêm yn erbyn De’r Affrig.

Dyma ail gêm Cymru yng nghyfres yr Hydref eleni.

Mae disgwyl i Wayne Pivac gyhoeddi’r tîm llawn yfory (ddydd Iau) ond bydd aelodau o’r Llewod – Alun Wyn Jones a Ross Moriarty – yn absennol oherwydd anafiadau.

Mae’r ddau ar fin derbyn llawdriniaethau ar eu hysgwyddau yn dilyn y gêm dros y penwythnos ble maeddod y Crysau Duon Cymru 54-16.

Mae Cymru wedi ennill pob gêm gartref yn erbyn De’r Affrig ers 2013.

Cyhoeddodd De’r Affrig newidiadau i’r tîm dros Twitter ddoe.

🇿🇦 Four changes to the Springbok match-23 for Wales

➡️ Willemse, Kriel and Jantjies to start in Cardiff

🗣️ "We know that this is going to be a hard grind"

👉 Team announcement: https://t.co/boJO7xHIlU#StrongerTogether #StrongerForever pic.twitter.com/n2Wfpyols3

— Springboks (@Springboks) November 2, 2021