Mae Clwb Rygbi Caerfaddon wedi cadarnhau y bydd 2,000 o gefnogwyr yn cael gwylio gêm Scarlets yn erbyn Caerfaddon fis Rhagfyr.

Bydd Caerfaddon yn croesawu’r tîm o Lanelli ar Ragfyr 12 yng Nghwpan Pencampwyr Heineken.

Daw hyn wedi i Brif Weinidog y Deyrnas Unedig, Boris Johnson, gyhoeddi bydd hyd at 4,000 o bobol yn cael mynychu digwyddiadau chwaraeon yn Lloegr fis nesaf.

Ond dim ond aelodau o glwb Caerfaddon fydd yn cael mynychu’r gêm sy’n cael ei chware ar y Rec.

Does dim cadarnhad eto pryd fydd modd i dorfeydd ddychwelyd i ddigwyddiadau chwaraeon yng Nghymru.

We are delighted to announce that 2,000 supporters will be able to attend the Rec for our next home match against Scarlets

Please note, the only way to access these tickets is via our 20/21 Adult and NextGen Club Memberships which you can purchase online

Further info to follow pic.twitter.com/oesdFK3RGS

— Bath Rugby (@BathRugby) November 26, 2020