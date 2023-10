Mae sylwadau Mooney yn sicr wedi cael effaith wyrdroedig ar y garfan – ai dyna’r bwriad, pwy a ŵyr? Mae modd cwestiynu ambell ganlyniad, ac ambell berfformiad amddiffynnol, yn ystod yr ymgyrch. Ond un peth na feiddiai’r un ohonom ei feirniadu yw’r undod, yr ysbryd a’r meddylfryd sydd wedi arwain at y cyfnod mwyaf llwyddiannus yn hanes y tîm cenedlaethol.

“Doedd dim angen i unrhyw chwaraewr ddod allan a siarad,” meddai. “Maen nhw wedi profi heno eu bod nhw’n gallu rhoi perfformiad o’r radd flaenaf yn erbyn tîm da dros ben. Ers i fi gymryd drosodd [gan Ryan Giggs], dw i wedi gweld y parch sydd gan y chwaraewyr ata’ i, a’u bod nhw eisiau chwarae i fi. Does dim angen i fi ddweud unrhyw beth tu allan i hynny. Dw i jyst angen gadael i’r chwaraewyr siarad ar y cae.

Ond roedd ymateb y chwaraewyr yn eu cyfweliadau dros y penwythnos yn adrodd cyfrolau. Roedd pob un yn canmol eu rheolwr, yn trafod yr undod ac yn datgan sut yn union maen nhw’n teimlo am sylwadau Noel Mooney – rhai yn fwy amlwg na’i gilydd. Ond fe ddigwyddodd y siarad pwysicaf ar y cae, yn ôl Page.

Fe fu cryn sôn ers tro am yr undod o fewn y garfan, ac mae’n rhaid bod hynny’n wir neu mae’n annhebygol y byddai tro ar fyd wedi bod a bod Cymru’n dechrau cymhwyso ar gyfer twrnamaint ar ôl degawdau o dangyflawni. Mae Rob Page yn sôn yn gyson ei fod yn difaru na all y wasg fynd i mewn i’r garfan a gweld yr undod drosom ein hunain – “Wel, gwahoddwch ni” oedd ymateb nifer yn ystafell y wasg neithiwr.

“Gadewch i ni jyst siarad am y bois a’r perfformiadau maen nhw wedi’u rhoi. Dw i’n mynd yn emosiynol oherwydd dw i mor falch ohonyn nhw, ac maen nhw’n haeddu’r holl ganmoliaeth maen nhw’n mynd i’w chael.

“Dw i wedi diflasu â gorfod parhau i ddod allan a siarad am fy nyfodol.

Yn ôl Rob Page, fe gafodd e neges yn dymuno pob lwc iddo fe a’r tîm gan Mooney ar ddiwrnod y gêm, ond gan ddatgelu nad oedd e wedi siarad â’r Prif Weithredwr am bum wythnos cyn hynny. Os oedd angen cadarnhad o berthynas sydd wedi chwalu, dyna fe. Hyd yn oed pe bai Page a Chymru’n ennill ac yn cymhwyso ar gyfer eu trydydd Ewros yn olynol – a’u pedwerydd twrnament yn olynol (rhediad sy’n cynnwys Cwpan y Byd), am ba hyd y gallai barhau’n rheolwr sy’n gwestiwn arall.

Prin 24 awr cyn y gêm, daeth sylwadau gan Noel Mooney i’r golwg – ac fel dywedodd y capten Ben Davies yn ei gynhadledd yntau, “wnaethon nhw ddim helpu”. Fe gyfeiriodd Harry Wilson yn ei gyfweliad yntau hefyd at y feirniadaeth “o rywle annisgwyl”.

Roedd e’n agos iawn at ddagrau pan gerddodd ei dîm hyfforddi i mewn i’r gynhadledd yng ngwesty’r Vale ddydd Sadwrn (Hydref 14) – doedd e ddim yn ymwybodol o’r arwydd o undod ymlaen llaw, meddai – ac unwaith eto ar Sgorio ac yn y gynhadledd ar ôl y gêm yn Stadiwm Dinas Caerdydd neithiwr (nos Sul, Hydref 15), pan gyfaddefodd e ei fod e’n teimlo “rhyddhad” yn sgil y canlyniad.

