Bydd yna bendant le i Gymru yn gemau ail gyfle Cwpan y Byd, wedi i Sbaen guro Gwlad Groeg 1-0 neithiwr (11 Tachwedd).

Dyma’r tro cyntaf i Gymru gymhwyso ar gyfer y gemau ail gyfle ers 1958, pan aethon nhw yn eu blaenau i chwarae yng Nghwpan y Byd.

Fe wnaeth Cymru ddechrau eu hymgyrch i gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd yn gwybod eu bod nhw bron iawn â sicrhau eu lle yn y gemau ail gyfle, ar ôl gorffen yn gyntaf yn eu grŵp yng Nghynghrair y Cenhedloedd.

Hyd yn oed os nad yw Cymru’n gorffen yn gyntaf neu’n ail yn eu grŵp yn y gemau rhagbrofol, bydden nhw dal drwodd i’r gemau ail gyfle.

GEMAU AIL GYFLE 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Cymru secure a @FIFAWorldCup play-off spot for the first time since 1958 🙌#TogetherStronger pic.twitter.com/01xN9vkfZ4

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) November 11, 2021