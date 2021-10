Mae’r Seintiau Newydd yn dal i fod ar frig y tabl ar ôl ymestyn eu dechrau gwych i’r tymor – dydyn nhw heb golli gêm hyd yma.

Doedd hi ddim yn llawer o syndod o ystyried nad yw Aberystwyth wedi ennill oddi cartref yn erbyn y Seintiau ers tymor 1993/94!

Sgoriodd Declan McManus gic o’r smotyn wedi chwe munud i roi’r Seintiau ar ben ffordd, cyn ychwanegu ei ail cyn hanner amser.

Ychwanegodd Ryan Astles drydedd i gwblhau’r fuddugoliaeth gyfforddus.

Curodd y Bala’r Fflint o ddwy gôl i un oddi cartref gan neidio heibio’r tîm cartref i ail yn y tabl yn y broses.

Y Fflint aeth ar y blaen gydag ymdrech Mike Wilde ac roedden nhw ar y blaen hyd at y 75ain munud pan sgoriodd Chris Venables i unioni’r sgôr.

Yna fe sgoriodd cyn chwaraewr canol cae Cymru, Dave Edwards, mewn pryd i dorri calonnau’r Fflint.

Cafodd y Barri gweir gan y Drenewydd gartref ddydd Sadwrn wrth i Arron Williams sgorio hatric.

Roedd y ddwy ochr yn gobeithio ymateb ôl ar ôl colli yng Nghwpan Cymru JD y penwythnos diwethaf.

Mae’r canlyniad yn golygu fod y Drenewydd yn codi i’r chweched safle, tra bod y Barri yn disgyn i seithfed.

Sicrhaodd Craig Harrison bwynt yn ei gêm gyntaf fel rheolwr Cei Connah yn dilyn ymddiswyddiad Andy Morrison yng nghanol yr wythnos.

Y tîm oddi cartref aeth ar y blaen gyda Callum Morris yn sgorio cic o’r smotyn.

Ond fe sgoriodd Ben Fawcett yn hwyr i achub pwynt i Hwlffordd, sydd un safle oddi ar waelod y tabl.

Mae’r pencampwyr, ar y llaw arall, wedi disgyn i’r wythfed safle ond mae’r rheolwr newydd yn mynnu y byddan nhw’n “brwydro’r holl ffordd”.

'As long as it’s feasible we will be challenging all the way.' – Craig Harrison

Rheolwr newydd Cei Connah, Craig Harrison ar ôl y gêm gyfartal 1-1 rhwng Hwlffordd a’r Nomadiaid.#JDCymruPremier pic.twitter.com/RupUOEXoRF

— Sgorio ⚽️ (@sgorio) October 2, 2021