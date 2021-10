Enwodd Rob Page ei garfan yr wythnos hon heb fawr o newydd annisgwyl, yn ôl ei arfer. Gydag un absenoldeb amlwg oherwydd anaf, gwylio’n nerfus a wnaeth cefnogwyr Cymru’r penwythnos hwn gan obeithio na fyddai mwy o anafiadau i amharu ar y paratoadau.

Uwch Gynghrair Lloegr

Chwaraeodd Dan James y gêm gyfan wrth i Leeds guro Watford o gôl i ddim ddydd Sadwrn. Cafodd Tyler Roberts ddeuddeg munud oddi ar y fainc a bu bron iddo ddyblu mantais ei dîm pan darodd y trawst gydag ymdrech hwyr.

Er i Connor Roberts gael ei enwi yng ngharfan Cymru, parhau i aros am ei gyfle cyntaf yng ngharfan Burnley y mae’r cefnwr de. Wayne Hennessey a oedd yr unig Gymro yng ngharfan y Clarets ar gyfer y gêm ddi sgôr yn erbyn Norwich, yn eilydd heb ei ddefnyddio.

Dyna oedd hanes ei gyd gôl-geidwad, Danny Ward, wrth i Gaerlŷr wynebu Crystal Palace ddydd Sul hefyd. Ni chafodd Ward gyfle yng Nghynghrair Europa ganol wythnos hyd yn oed er iddo gael ambell i gêm yn y cystadlaethau cwpan y tymor diwethaf.

Un a gafodd gêm yn Ewrop nos Iau a oedd amddiffynnwr Tottenham, Joe Rodon. Chwaraeodd y Cymro yn y fuddugoliaeth o bum gôl i un yn erbyn NS Mura o Slofenia ond roedd yn ôl ar y fainc ar gyfer y gêm gynghrair yn erbyn Aston Villa ddydd Sul. Nid oedd Ben Davies yn rhan o’r naill gêm na’r llall oherwydd problem gyda’i bendics. Dim ond gobeithio y bydd yn well erbyn nos Wener.

Nid yw Neco Williams wedi chwarae munud i Lerpwl y tymor hwn ond agorwyd cil y drws iddo gydag anaf diweddar i Trent Alexander-Arnold. Cafodd James Milner ac yna Joe Gomez eu ffafrio drosto yn erbyn Porto ganol wythnos serch hynny, dau chwaraewr yn chwarae allan o’u safle i bob pwrpas. Milner a ddechreuodd y gêm gynghrair bwysig yn erbyn Man City ddydd Sul hefyd gyda Williams yn gorfod bodloni gyda lle ar y fainc.

Y Bencampwriaeth

Parhau a wnaeth rhediad trychinebus Caerdydd wrth iddynt golli am y pumed gêm yn olynol ddydd Sadwrn, Reading yn ennill o gôl i ddim y tro hwn. Mae hynny’n sicr o roi safle Mick McCarthy o dan bwysau ond o safbwynt Cymru, byddai’n bechod pe byddai’r rheolwr yn colli’i swydd gan ei fod wedi rhoi cyfleoedd i gymaint o Gymry ifanc.

Dechreuodd Sam Bowen y penwythnos hwn ac roedd munudau oddi ar y fainc i Rubin Colwill. Eilydd heb ei ddefnyddio oedd Mark Harris ond cafodd dau fwy profiadol, Kieffer Moore a Will Vaulks, gêm i’r Adar Gleision.

Mae’r golled yn gadael Caerdydd yn ugeinfed yn y tabl, un lle yn is na Abertawe, a gafodd gêm gyfartal ddi sgôr yn Derby. Roedd Ben Cabango yn rhan o’r amddiffyn a gadwodd lechen lân ac mae’n achos cryn benbleth i nifer pam nad yw ef yng ngharfan ddiweddaraf Page. Cafodd Liam Cullen ugain munud oddi ar y fainc i’r Elyrch hefyd a gellir dadlau ei fod yntau’n haeddu’i gyfle cymaint ag y mae Mark Harris a Rubin Colwill o Gaerdydd. Roedd Tom Lawrence yn gapten ar Derby ac fe allai fod wedi ennill y gêm iddynt yn y munudau olaf, yn gorfodi arbediad triphlyg gan Ben Hamer.

Bournemouth sydd ar frig y tabl ar ôl curo Sheffield United. Er iddo ddechrau ganol wythnos yn erbyn Peterborough, yn ôl ar y fainc yr oedd David Brooks ar y penwythnos ac ychydig o funudau ar y diwedd yn unig a gafodd Chris Mepham hefyd. Ar ôl dechrau’n rheolaidd am wythnosau, nid oedd Rhys Norrington-Davies hyd yn oed yng ngharfan y Blades ar gyfer y gêm hon.

Mae Stoke yn cystadlu tua’r brig hefyd a chawsant hwb nos Wener wrth i Joe Allen ddychwelyd i’r tîm yn dilyn anaf. Chwaraeodd Adam Davies yn y gôl a James Chester yn yr amddiffyn hefyd wrth iddynt gadw llechen lân a churo West Brom o gôl i ddim.

Coventry a aeth â hi o bedair gôl i un mewn brwydr arall tua’r brig, gyda Harry Wislon yn chwarae 90 munud i Fulham.

Sorba Thomas yw’r unig enw newydd yn y garfan genedlaethol a dathlodd ef hynny trwy greu dwy gôl ym muddugoliaeth ganol wythnos Huddersfield yn erbyn Blackburn. Chwaraeodd eto ddydd Sadwrn mewn gêm ddi sgôr yn erbyn Luton. Roedd Tom Lockyer yn nhîm y gwrthwynebwyr, yn rhan o amddiffyn a gadwodd eu hail lechen lân mewn wythnos ar ôl chwalu Coventry o bum gôl i ddim ganol wythnos.

Un arall a gafodd gêm dda ganol wythnos a oedd Brennan Johnson, yn sgorio un a chreu un wrth i Nottingham Forest drechu Barnsley. Dechreuodd eto ddydd Sadwrn wrth i’w dîm ennill o dair gôl i ddim ym Mirmingham.

