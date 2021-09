Gyda’r tymor yn dechrau poethi, sut hwyl a gafodd pêl-droedwyr Cymru’r penwythnos hwn?

*

Uwch Gynghrair Lloegr

Roedd y rhan fwyaf o gefnogwyr Cymru yn hapus pan ymunodd Dan James â Leeds yn ddiweddar gan wybod y byddai’r Cymro yn cael mwy o funudau ar y cae yno nac ym Man U. Yr unig bryder gan ambell un oedd mai Tyler Roberts a fyddai un o’r rhai i ildio’r munudau hynny iddo! Felly yn union y bu yn erbyn Newcastle nos Wener, James yn dechrau a Roberts yn dod ymlaen yn ei le gyda hanner awr yn weddill. Gorffen yn gyfartal a wnaeth hi er i Leeds lwyr reoli ac roedd James braidd yn anffodus i beidio ennill cic o’r smotyn yn yr hanner cyntaf.

Ond gwell rhannu munudau na pheidio cael dim o gwbl mae’n debyg achos ni wnaeth yr un Cymro arall chwarae yn yr Uwch Gynghrair y penwythnos hwn!

Ar y fainc yr oedd y gôl-geidwaid, Danny Ward i Gaerlŷr a Wayne Hennessey i Burnley. Nid oedd Connor Roberts yng ngharfan Burnley ychwaith ond mae’n debyg ei fod yn agosáu at ffitrwydd llawn yn dilyn anaf yn ôl cefnogwr a ddigwyddodd daro arno ar stryd ym Manceinion yr wythnos hon pryn bynnag!

Funny who you bump into on the back streets of Manchester!

Connor Roberts.

An absolute gent. Good chat with him about his move and Wales.

He loved my @spiritof58wales t shirt too! pic.twitter.com/zG2RXT8KNh

— Elg Thomas (@ElganioT20) September 17, 2021