Fe wnaeth y Gymraes Jasmine Joyce serennu wrth i dîm rygbi Prydain ennill rownd derfynol y Vancouver Fast Four 7s, cystadleuaeth sy’n rhan o gyfres Saith Bob Ochr y Byd, yng Nghanada dros y penwythnos.

Sgoriodd y gwibiwr o Sir Benfro hatric o geisiau wrth iddi gael ei henwi’n seren y gêm yn BC Place, ar ôl i Brydain guro’r Unol Daleithiau o 34-12 i godi’r tlws.

Daeth ei cheisiau yn y funud gyntaf, yr ail funud a’r wythfed munud, wrth iddi ddangos ei sgiliau ymosodol.

Ond roedd hi hefyd yn cael ei chanmol yn ystod y gystadleuaeth am ei sgiliau wrth amddiffyn.

A cover tackle for the ages from GB's @joyce_jaz 🙌🙌🙌 #HSBC7s pic.twitter.com/ZDsAikzhXk

Roedd hi eisoes wedi creu argraff mewn gêm grŵp yn erbyn gwrthwynebwyr Prydain yn y rowndiau cynnar.

Roedd ceisiau hefyd i Emma Uren, Grace Crompton ac Amy Wilson Hardy.

What a Fast Four Final!🏆🏉@GBRugbySevens came out on top in a great final match!🔥#HSBC7s pic.twitter.com/CUuuUtNdEb

— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) September 20, 2021