Mae Gwennan Harries yn dweud bod y sylwadau sarhaus ar-lein am Casey Stoney, cyn-reolwr merched Manchester United a’r ffefryn ar gyfer swydd rheolwr dynion Wrecsam, yn gwneud iddi deimlo’n “rhwystredig”.

Daeth swydd rheolwr Wrecsam yn wag ar ôl iddyn nhw fethu â chyrraedd gemau ail-gyfle’r Gynghrair Genedlaethol yng ngêm olaf y tymor.

Penderfynodd y clwb, sydd wedi cael ei brynu gan y sêr Hollywood Rob McElhenney a Ryan Reynolds, beidio ag adnewyddu cytundeb Dean Keates, oedd wedi bod wrth y llyw ers 2019.

Casey Stoney fyddai’r rheolwr benywaidd cyntaf ar dîm proffesiynol dynion yn y Deyrnas Unedig, pe bai’n cael ei phenodi.

Yn ystod lansiad tîm Manchester United yn 2018, fe wnaeth Casey Stoney eu harwain i dlws y Bencampwriaeth.

Gadawodd ei rôl ym mis Mai ar ôl gorffen yn bedwerydd yn Uwch Gynghrair y Merched ddau dymor yn olynol, gan golli allan ar le yng Nghynghrair y Pencampwyr o drwch blewyn y tymor diwethaf.

Mae hi wedi ymateb i’r gamdriniaeth drwy ddweud y dylai’r rhai sydd wedi gwneud sylwadau rhywiaethol fod â “chywilydd”, gan ychwanegu ei bod hi’n hapus i fod yn treulio amser gyda’i theulu ar ôl tair blynedd gyda Manchester United.

For the lovely people on here that are abusing me for even being linked with a job in the men’s game please do yourself a favour & lower your blood pressure. I am happily spending time with my family thank you ❤️if you have a daughter, sister, wife or mother you should be ashamed

— Casey Stoney MBE 💙 (@CaseyStoney) June 1, 2021