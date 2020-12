Aberystwyth 1-3 Cei Connah

Cadwodd Cei Connah y pwysau ar y Seintiau Newydd ar frig y tabl gyda buddugoliaeth dros Aberystwyth ar Goedlan y Parc nos Wener.

Roedd hi’n gêm agos am gyfnodau hir cyn i ddwy gôl hwyr gan Mike Wilde ei hennill hi i’r ymwelwyr.

Davies ar dân

Os oes un chwaraewr yn y Cymru Premier ar dân ar hyn o bryd, cefnwr Cei Connah, Danny Davies, yw hwnnw.

Ar ôl serennu’r penwythnos diwethaf a sgorio ganol wythnos, fe rwydodd eto yn y gêm hon, ac am gôl! Dangosodd sgiliau gwych i reoli’r bêl a churo’i ddyn ar yr asgell chwith cyn rhedeg i’r cwrt cosbi a llithro’r bêl heibio i Connor Roberts yn y gôl hanner ffordd trwy’r hanner cyntaf.

Danny Davies with a wonderful bit of skill and an excellent finish to give @the_nomads the lead

Unionodd Aber yn erbyn llif y chwarae yn gynnar yn yr ail gyfnod, Steven Hewitt yn sgorio o’r smotyn yn dilyn trosedd dwp Callum Morris ar Steff Davies.

Drama Wilde

Ond gyda’r pwynt o fewn cyrraedd y tîm cartref, cafodd ei gipio oddi arnynt gan ddwy gôl mewn dau funud gan Wilde.

Roedd y gyntaf o ddwy lath yn dilyn llanast amddiffynnol yn y cwrt chwech ac er nad oedd y ar ail o fawr pellach, roedd honno’n orffeniad bach digon destlus wrth y postyn agosaf.

Gyda’r Seintiau ddim yn chwarae’r penwythnos hwn, mae’r canlyniad hwn yn cau’r bwlch ar y brig i dri phwynt cyn i’r ddau dîm wynebu ei gilydd yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ddydd Sadwrn nesaf.

Pen-y-bont 6-0 Caernarfon

Cafwyd perfformiad rhagorol gan Ben-y-bont wrth iddynt roi crasfa i Gaernarfon o flaen camerâu Sgorio yn Stadiwm SDM Glass brynhawn Sadwrn.

Cododd tîm Rhys Griffiths i’r pumed safle yn y tabl wrth roi chwe gôl heibio i’r Cofis.

Iawn ’Bont

Llwyr reolodd y tîm cartref o’r dechrau i’r diwedd ac roeddynt ar y blaen wedi llai na chwarter awr, Kostya Georgievsky yn dangos mwy o awch na amddiffyn Caernarfon i gyrraedd y bêl yn gyntaf yn y cwrt chwech yn dilyn arbediad da Tyler French.

Roedd Nathan Wood yn meddwl ei fod wedi dyblu’r fantais ond dyfarnwyd fod Ben Ahmun yn camsefyll er ei bod hi’n anodd gweld sut yr oedd y blaenwr yn amharu â’r chwarae.

Gwnaeth Ahmun yn iawn am ei gyfraniad annefnyddiol yn fuan wedyn serch hynny gyda chwarae rhif naw nodweddiadol, yn dal y bêl i fyny cyn gosod gôl ar blât i Lewis Harling.

Crafu pen i’r Cofis

Os oedd Caernarfon yn wael yn yr hanner cyntaf, roeddynt yn waeth yn yr ail. Roedd Georgievsky yn ddraenen gyson yn eu hystlys ac ef a gafodd drydedd ei dîm toc cyn yr awr, yn torri’r trap camsefyll cyn llithro’r bêl heibio i French yn y gôl.

Gwaith gwych gan Georgievsky ar y dde a greodd y bedwaredd i Harling cyn i Ahmun ymuno yn yr hwyl gyda foli droed chwith daclus i’r gornel isaf.

Yr eilydd, Ian Trayler, a gafodd y chweched, yn gorffen yn grefftus wedi gwaith da Wood ar y chwith.

Mae’r canlyniad yn cadw Caernarfon yn yr hanner isaf, yn nes at y ddau isaf na’r chwech uchaf. Siawns y bydd cwestiynau’n dechrau cael eu gofyn am dactegau a pholisi recriwtio Huw Griffiths os fydd pethau’n parhau fel hyn.

Roedd yn berfformiad mor wael nes i’r rheolwr benderfynu ymddiheuro’n gyhoeddus amdano.

I can only apologise profusely for such a dreadful performance; I have no explanation why a team who played so well mid-week played so badly a few days later! Ma'n wir, wir ddrwg gen i!💛💚@Cofiarmy @CaernarfonTown

— Huw Griffiths (@HuwGrif14365887) December 5, 2020