Mae Criced Cymru, y corff sy’n gyfrifol am y gamp yng Nghymru, yn awyddus i sefydlu grŵp newydd fydd yn gyfrifol am “sicrhau bod criced yng Nghymru yn parhau i fod mor berthnasol ag erioed i siaradwyr Cymraeg”.

Eu bwriad, meddai Criced Cymru, yw “cefnogi ein clybiau i gael yr hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gweithgareddau”.

Bu Criced Cymru’n cydweithio â Chomisiynydd y Gymraeg am sawl blwyddyn gan dynnu sylw at eu hymdrechion a’u huchelgeisiau wrth gefnogi a defnyddio’r Gymraeg.

Maen nhw’n awyddus i glywed gan bobol sydd am ymuno â nhw, ac yn annog pobol i anfon cyflwyniad o 150-200 o eiriau atyn nhw, naill ai ar bapur neu fideo, yn egluro pam eu bod nhw eisiau cael eu hystyried i ymuno â’r grŵp.

Mae disgwyl i unrhyw un sydd â diddordeb ymrwymo i ryw awr bob tri mis, ar ffurf Teams neu Zoom, am y 12 mis nesaf.

Y dyddiad cau i fynegi diddordeb yw Mawrth 17, a dylid anfon e-bost at info@cricketwales.org.uk gan nodi ‘Grŵp Cymraeg’ yn y testun.

“Rydym wedi gweithio’n galed yn y blynyddoedd diwethaf i wella ein harlwy Cymraeg,” meddai Gareth Lanagan ar ran Criced Cymru.

“Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y Gymraeg mewn chwaraeon a’n rôl i helpu i gyflawni nod Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050.

“Mae’r fenter hon yn gyffrous i Criced Cymru ac rydym yn awyddus i glywed gan selogion criced sy’n siarad Cymraeg.

“Trwy’r prosiect hwn, rydym yn gobeithio ymhen amser y bydd y Gymraeg yn rhan hyd yn oed yn fwy cynhenid ​​​​o griced ledled Cymru.”

.@PrifWeinidog @Jeremy_Miles We are committed to playing our part (a gwneud ein pethau bychain) in @WelshGovernment’s target of reaching 1 million Welsh speakers by 2050

Read more & hear more from our CEO @LeshiaHawkEye https://t.co/eKPF1U8lsL#Cymraeg2050 #DyddGŵylDewi 🌼🏏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️ pic.twitter.com/y4y9n4e94M

