Mae Clwb Criced Morgannwg wedi cyhoeddi na fyddan nhw’n chwarae ar gae San Helen yn 2022, wrth i Orielwyr San Helen ddathlu eu hanner canmlwyddiant.

Yn ôl y sir, dydy’r cyfleusterau ddim bellach yn ddigon da i gynnal criced sirol yn Abertawe, ond byddan nhw’n cadw criced yn y de-orllewin drwy fynd i gae’r Gnoll yng Nghastell-nedd.

Mae’r Cynghorydd Rob Stewart, arweinydd Cyngor Abertawe, wedi trydar yn mynegi ei siom na fydd criced sirol yn Abertawe eleni.

We continue to want cricket played regularly in Swansea and are really disappointed with the decision

— Rob Stewart (@Cllr_robstewart) January 20, 2022