Bydd tîm pêl-droed merched Cymru yn cystadlu yng Nghwpan Pinatar am y tro cyntaf fis nesaf.

Fel rhan o’r bencampwriaeth, bydd carfan Gemma Grainger yn chwarae tair gêm ryngwladol ym mis Chwefror.

Yr Alban fydd gwrthwynebwyr cyntaf Cymru yn y bencampwriaeth, sy’n cynnwys wyth tîm ac yn cael ei chynnal yn Sbaen.

Bydd y gêm honno’n cael ei chynnal ar Chwefror 16.

Fe wnaeth y ddau dîm gyfarfod ddiwethaf mewn gêm gyfeillgar ym mis Mehefin yn Llanelli pan enillodd yr Alban o 1-0.

Bydd Cymru’n chwarae tair gêm yn ystod yr wythnos honno, wrth iddyn nhw geisio cyrraedd y rownd derfynol.

Gwlad Belg neu Slofacia fydd eu hail wrthwynebwyr, gyda’r gêm honno’n cael ei chynnal ar Chwefror 19, eto yn nhref San Pedro del Pinatar yn nhalaith Murcia yn ne ddwyrain Sbaen.

Bydd Cymru wedyn yn chwarae, naill ai yn erbyn Rwsia, Gwlad Pwyl, Gweriniaeth Iwerddon neu Hwngari, ar Chwefror 22.

CYHOEDDIAD GEMAU 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

3 games. 6 days. We're heading to Spain for the Pinatar Cup!#BeFootball | #TogetherStronger pic.twitter.com/M1WhseDahF

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) January 20, 2022